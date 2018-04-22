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МЧС рассказало о последствиях урагана в Москве
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МЧС рассказало о последствиях урагана в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram.com
Во время урагана в Москве 21 апреля упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения. Об этом говорится сводке МЧС.
"В городе Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта, произошла задержка в движении четырех пассажирских поездов пригородного сообщения", — гласит сообщение.
По данным МЧС, в Подмосковье произошли аварийные отключения энергоснабжения в 25 населенных пунктах, 655 жилых домах.
"На Московской железной дороге произошла задержка в движении 31 пассажирского пригородного электропоезда и 2 пассажирских поездов дальнего следования", — отмечает ведомство.
Накануне в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.
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