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В Тверской области остались без света
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В Тверской области без света остаются около 20 тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 19,6 тысячи человек остаются без электроснабжения в Тверской области, сообщается на сайте Минэнерго.
Отмечается, что с 15.50 субботы по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
На 04.00 мск 22 апреля «без электроснабжения остаются бытовые потребители 874 населенных пунктов (около 19 600 человек)». «Мощность отключенных потребителей — 46,1 МВт», — говорится в справке-докладе ведомства.
По данным на 00.00 мск 22 апреля, без света в Тверской области оставались 37,6 тысячи человек.
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