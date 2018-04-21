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В Хакасии разбился легкомоторный самолет
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В Хакасии разбился легкомоторный вертолет 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу в Алтайском районе Хакасии недалеко от населенного пункта Кайбалы потерпел крушение легкомоторный самолет — погибли 2 человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
21 апреля сообщение о крушении поступило в следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. На место выехала следственная группа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Следственная группа проводит осмотр места крушения самолета, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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