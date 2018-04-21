В Хакасии разбился легкомоторный самолет

В Хакасии разбился легкомоторный вертолет

21 апреля сообщение о крушении поступило в следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. На место выехала следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следственная группа проводит осмотр места крушения самолета, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.