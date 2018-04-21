В башне «Москва-Сити» произошло задымление

Москве более 300 человек эвакуируют из башни ОКО комплекса «Москва-Сити» в Москве из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о задымлении в комплексе «Москва-Сити», в башне ОКО, расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду», — сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, незначительное задымление наблюдается на седьмом этаже комплекса. Его источник пока не установлен. Решено провести эвакуацию из здания. Как сообщает Рен-ТВ , во время эвакуации одной из женщин стало плохо. Ее увезли на скорой.

Здание поэтажно проверяют пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы.

Башня ОКО — северная башня комплекса, ее высота — 260 м, на 49 этажах здания находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 кв. м.

9 сентября прошлого года пожар произошел в районе строящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра «Москва-Сити». По данным столичного ГУ МЧС, на стройплощадке на площади 20 квадратных метров загорелся строительный мусор.

Подъезды к дороге около делового центра были ограничены. 2 апреля 2012 года на башне «Восток» возник крупный пожар, который тушили около четырех часов. В операции приняли участие 25 пожарно-спасательных подразделений и 4 вертолета Московского авиационного центра. Огонь был виден за несколько десятков километров от Делового центра. В результате инцидента никто не пострадал.