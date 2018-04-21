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В Петербурге задержали «любвеобильных» авиадебоширов
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В Петербурге задержали двух авиадебоширов, угрожавших пассажирке 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали двух дебоширов в питерском аэропорту Пулково, которые распивали алкогольные напитки на борту рейса Дубай — Санкт-Петербург и угрожали одной из пассажирок расправой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Пулково получили сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Дубай — Санкт-Петербург находятся дебоширы, которые распивали алкоголь и приставали к одной из пассажирок рейса, после чего возникла ссора, переросшая в словесную перепалку.
"Мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в период посадки самолета в аэропорту Пулково на замечания членов экипажа и других пассажиров злоумышленники отвечали грубостью и не выполняли их требования. Тем самым они могли причинить вред себе и окружающим", — добавила Волк журналистам.
Также она рассказала, что в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". После оформления необходимых документов мужчин отпустили.
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