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Часть жилого дома рухнула во Владивостоке
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Во Владивостоке частично обрушилось столетнее здание 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
"В настоящее время спасателями и аварийными бригадами проведён осмотр и обследование разрушенной части пристройки дома. Пострадавших в результате происшествия нет", — отметили в ведомстве.
В свою очередь, управление Следственного комитета по региону сообщает, что по факту обрушения начата проверка.
"По факту обрушения следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю проводится доследственая проверка. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СК.
Там уточнили, что здание было построено в 1918 году.
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