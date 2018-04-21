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В Осло полиция задержала гражданина России
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В Осло полиция задержала гражданина России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Fredrik Varfjell
Гражданин России подозревается в Осло в незаконном обороте взрывчатых веществ и задержан, передает норвежское информационное агентство NTB.
Уточняется, что мужчине около 40 лет и он известен в полиции.
Россиянина с чеченскими корнями задержали в четверг вечером после обыска в одной из квартир в Осло, передает агентство. Полицию вызвали туда после сообщений о том, что внутри находится некий пострадавший и что ему необходима помощь. После обыска полиция обнаружила подозрительный предмет, который и стал основанием для задержания мужчины. По данным полиции, задержанный находился в квартире вместе с двумя другими людьми, при этом сам он там не проживает.
Сообщается, что у задержанного есть легкие раны.
В пятницу после допроса мужчины полиция сообщила, что намерена просить суд в Осло о его заключении под стражу.
"Проведен долгий допрос, но я не могу касаться деталей того, что удалось выяснить. Мы считаем, что есть основания просить о заключении мужчины под стражу", — сказала NTB представитель полиции Грете Лиен Метлид.
Обнаруженный подозрительный предмет, по ее словам, был изучен, о выводах не сообщаются.
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