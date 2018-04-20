Ещё
В Москве ограбили владельца биткоинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ограбили владельца биткоинов на десять миллионов рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продавца биткоинов в столице обманули на 10 миллионов рублей в ходе сделки по покупке криптовалюты, похитителя биткоинов ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на юго-востоке города. Двое мужчин заранее договорились о сделке по продаже биткоинов на сумму в 10 миллионов рублей. В назначенное время они встретились на Лефортовском валу, продавец передал электронный носитель, но "не получил за это ни рубля".
"Злоумышленник забрал накопитель с криптовалютой, и не передав деньги за них, быстро сел в машину и уехал", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, по заявлению о грабеже на Лефортовском валу действительно ищут злоумышленника, который скрылся на иномарке. В полиции подтвердили, что похищение "крупной суммы денег" произошло в ходе ранее оговоренной сделки.
РИА Новости: последние новости
Умер космонавт Владимир Ляхов Один из покинувших Украину членов экипажа "Норда": нас вытащили из плена Следствие установило, что при пожаре в Кемерово погибли 60 человек
Комментарии6  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина175
Известный музыкант умер в 28 лет78
США уничтожили суперброневики наемников из РФ269
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота551
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение