Девушка опубликовала переписку с умершим Avicii

Девушка умершего диджея Авичи опубликовала переписку с ним

Бывшая девушка популярного диджея Авичи Эмили Голдберг опубликовала на своей странице в Instagram скрин с трогательной перепиской с музыкантом, умершим в пятницу.

В ней она признается возлюбленному в своих чувствах, а он ей отвечает взаимностью и говорит, как сильно по ней скучает.

«"Давай, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь". Это тексты песен, которые Тим написал для меня. Два года мы были вместе. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было в реальности», — также написала девушка в соцсети.

Как писал «Ридус» , шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, больше известный под сценическим псевдонимом Авичи, скончался в пятницу, 20 апреля, в Омане . Музыкант, в частности, сотрудничал с Мадонной и британской группой Coldplay.

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У самой популярной композиции Авичи — Wake Me Up! — почти полтора миллиарда просмотров на видеосервисе YouTube.