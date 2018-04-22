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Девушка опубликовала переписку с умершим Avicii
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Девушка умершего диджея Авичи опубликовала переписку с ним 

Ридус 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая девушка популярного диджея Авичи Эмили Голдберг опубликовала на своей странице в Instagram скрин с трогательной перепиской с музыкантом, умершим в пятницу.
В ней она признается возлюбленному в своих чувствах, а он ей отвечает взаимностью и говорит, как сильно по ней скучает.
«"Давай, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь". Это тексты песен, которые Тим написал для меня. Два года мы были вместе. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было в реальности», — также написала девушка в соцсети.
Как писал «Ридус», шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, больше известный под сценическим псевдонимом Авичи, скончался в пятницу, 20 апреля, в Омане. Музыкант, в частности, сотрудничал с Мадонной и британской группой Coldplay.
соцсети
У самой популярной композиции Авичи — Wake Me Up! — почти полтора миллиарда просмотров на видеосервисе YouTube.
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