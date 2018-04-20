В Сирии застрелили журналиста «Грозного» 

В Дамаске убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
«Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан … Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — написал Кадыров.
Глава Чечни выразил свои соболезнования телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу. Кадыров пообещал, что семье Ихаба Балана будет оказана помощь и поддержка.
«Террористы иблисского государства в очередной раз показали своё истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии», — отметил Кадыров.