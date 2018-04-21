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Защитник русских школ в Латвии объявил голодовку
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Защитник русских школ в Латвии объявил голодовку после задержания 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Alexander Pöschel / imagebroker / Globallookpress
Находящийся в СИЗО в Риге член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, протестуя против произвола властей, объявил голодовку.
В Латвии член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, который задержанный по подозрению в деятельности против государства, объявил голодовку в знак протеста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля Владимира Линдермана.
«В настоящий момент Александр Гапоненко находится в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе (район в Риге). Завтра состоится суд, который решит вопрос о мере пресечения», — сказал он.
По словам друга Гапоненко, активиста подозревают по ч.1ст.80 УК Латвии («деятельность против независимости страны и против его государственного строя»). Лидерман отметил, что задержанный объявил голодовку против произвола латвийских властей.
Напомним, 23 марта сейм Латвии утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. При этом в стране проживает около 40% русскоязычных граждан. Русский язык в Латвии имеет статус иностранного.
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