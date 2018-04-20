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В Таиланде задержали гражданина Германии за угрозу взрыва самолета
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В Таиланде задержали гражданина Германии за угрозу взрыва самолета 

РИА Новости 1 час назад
БАНГКОК, 20 апр — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Германии, после того как он заявил о самодельной бомбе в его багаже при посадке на авиарейс, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.
Пассажир заявил о бомбе перед посадкой на рейс бюджетной таиландской авиакомпании Nok Air, отправлявшийся из столицы провинции Лэй на северо-востоке Таиланда в Бангкок. После заявления пассажира весь багаж, погруженный в самолет, был разгружен и проверен, однако взрывных устройств найдено не было, говорится в сообщении.
На допросе в полиции немецкий пассажир признался, что пошутил о бомбе, так как был в раздраженном состоянии из-за двухчасовой задержки рейса, сообщает телеканал.
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