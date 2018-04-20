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В Ереване задержали 65 участников акций протеста
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В Ереване задержали 65 участников акций протеста 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция Армении в пятницу задержала 65 активистов оппозиции, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.
"По состоянию на 11:30 [10:30 мск], в отделения полиции были приведены 65 подозреваемых в разных правонарушениях", — рассказали там.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян в пятницу сообщил журналистам, что задержан также сын лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна — Ашот Пашинян.
"Он сейчас находятся в Центральном отделении полиции", — добавил он.
Ситуация в Ереване остается напряженной, демонстрации радикальной оппозиции продолжаются.
Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников "парализовать движение всего Еревана".
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером — митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. За день были задержаны 123 человека.
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