Ребенка убило в Москве взлетевшим мусорным баком 

В Москве во время урагана погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком; в Сети появились кадры жуткого происшествия.
В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как внезапный порыв ветра срывает ограждение с мусорными баками и бросает их на двух девочек, случайно оказавшихся неподалеку, сообщает Telegram-канал HuePub.
По сообщениям СМИ, погибшему ребенку было 13 лет, вторая девочка госпитализирована с сотрясением мозга.
Москва, проспект Вернадского@#гроза #ураган pic.twitter.com/hwwE4TijA1— Kirill Snezhko (@argrento) 21 апреля 2018 г.