Девушка толкнула подругу под автобус 

Инцидент, который лишь чудом не завершился трагедией, произошёл в Польше. Две девушки шли по тротуару, в это время мимо проезжал автобус. Одна из подружек решила пошутить и подтолкнула другую в сторону проезжей части. Очевидно, девушка ожидала, что её приятельница просто покачнётся, но та упала и только по счастливому стечению обстоятельств не угодила под колёса автобуса. Когда упавшая девушка поднялась, подруга поспешила обнять её. На место ЧП вызвали полицейских и медиков. Теперь горе-шутнице угрожает штраф.