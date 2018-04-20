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Девушка толкнула подругу под автобус
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Девушка толкнула подругу под автобус 

Рамблер 6 часов назад
Инцидент, который лишь чудом не завершился трагедией, произошёл в Польше. Две девушки шли по тротуару, в это время мимо проезжал автобус. Одна из подружек решила пошутить и подтолкнула другую в сторону проезжей части. Очевидно, девушка ожидала, что её приятельница просто покачнётся, но та упала и только по счастливому стечению обстоятельств не угодила под колёса автобуса. Когда упавшая девушка поднялась, подруга поспешила обнять её. На место ЧП вызвали полицейских и медиков. Теперь горе-шутнице угрожает штраф.
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