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Количество пострадавших в Зальцбурге увеличилось
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При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: REUTERS / Courtesy Hans Schrama
По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.
Инцидент произошёл около 04.46 (05.46 мск). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.
Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.
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