Количество пострадавших в Зальцбурге увеличилось

По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.
Инцидент произошёл около 04.46 (05.46 мск). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд.
Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идёт главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.
Salzburg: Bis zu 40 Verletzte bei Zugunglück https://t.co/fPXQgT0lhp pic.twitter.com/KKUxnsMUpZ— Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) April 20, 2018