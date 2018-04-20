Установлена личность прикурившей от свечи в храме Магнитогорска

Полиция установила личность девушки-подростка, которая прикурила сигарету от горящей свечи в храме Магнитогорска , сообщили в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент установлены личности всех несовершеннолетних, причастных к инциденту, однако не сообщается, сколько подростков заподозрили в правонарушении, передает РИА «Новости»

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой изображена девушка-подросток, прикуривающая от свечи в храме.

Напомним, в мае 2017 года белгородский суд приговорил 22-летнюю жительницу города по статье об оскорблении чувств верующих к штрафу в 15 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она прикуривает от свечи в храме.