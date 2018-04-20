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Установлена личность прикурившей от свечи в храме
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Установлена личность прикурившей от свечи в храме Магнитогорска 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полиция установила личность девушки-подростка, которая прикурила сигарету от горящей свечи в храме Магнитогорска, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что на данный момент установлены личности всех несовершеннолетних, причастных к инциденту, однако не сообщается, сколько подростков заподозрили в правонарушении, передает РИА «Новости».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой изображена девушка-подросток, прикуривающая от свечи в храме.
Напомним, в мае 2017 года белгородский суд приговорил 22-летнюю жительницу города по статье об оскорблении чувств верующих к штрафу в 15 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она прикуривает от свечи в храме.
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