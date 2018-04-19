Итальянский священник проиграл в казино полмиллиона евро

Священник из венецианского пригорода Местре предстал перед судом по обвинению в растрате полмиллиона евро со счетов своего бывшего прихода, которые он, как выяснилось, проиграл в казино, сообщают итальянские СМИ.

В октябре 2016 года дон Флавио Гоббо собрал чемоданы и покинул свою церковь, написав прихожанам письмо, в котором говорил о накопившейся усталости и желании отдохнуть. Некоторое время спустя обнаружилось, что помимо письма Гоббо оставил своему бывшему приходу дыру на счетах размером в 500 тысяч евро.

Любитель азартных игр, как всегда бывает в таких случаях, сначала проигрывал собственные деньги, затем запустил руку в кассу прихода.

С самого начала расследования отстраненный от служения дон Гоббо признал себя больным игроманией и раскаялся в содеянном, во всех подробностях рассказав следователям, где и когда проигрывал чужие деньги.

На судебном процессе прокуратура поставила курс лечения от игровой зависимости одним из условий для снижения меры наказания, однако выяснилось, что священник начал лечиться от лудомании еще раньше.

На прошлой неделе суд приговорил священника к двум годам условно и возмещению всей суммы ущерба.