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В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня
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В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
На жилой дом в столице Литвы упала металлическая 12-метровая смотровая башня, сообщает в четверг пресс-служба Единого центра помощи Литвы.
"В четверг в 13.15 (время совпадает с мск) Единый центр помощи получил сообщение о том, что в Вильнюсе на жилой дом по адресу улица Бирбиню 10 упала 12-метровая металлическая смотровая башня, которая повредила строение", — говорится в сообщении центра.
По данным ведомства на место происшествия отправлены силы противопожарной спасательной службы, информация о происшествии передана станции "скорой помощи", а также старшему вильнюсскому комиссариату полиции. О пострадавших пока не сообщается.
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