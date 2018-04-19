В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня

На жилой дом в столице Литвы упала металлическая 12-метровая смотровая башня, сообщает в четверг пресс-служба Единого центра помощи Литвы.

"В четверг в 13.15 (время совпадает с мск) Единый центр помощи получил сообщение о том, что в Вильнюсе на жилой дом по адресу улица Бирбиню 10 упала 12-метровая металлическая смотровая башня, которая повредила строение", — говорится в сообщении центра.

По данным ведомства на место происшествия отправлены силы противопожарной спасательной службы, информация о происшествии передана станции "скорой помощи", а также старшему вильнюсскому комиссариату полиции. О пострадавших пока не сообщается.