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В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
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В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Три дагестанца избили сотрудника московского «Дикси», мешавшего им украсть два флакона шампуня, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, трое уроженцев северокавказской республики вошли в один из магазинов розничной сети, расположенный в районе Коптево, не скрываясь, взяли упаковки средства для волос и попытались уйти.
В свою очередь, один из кассиров торговой точки попытался помешать молодым людям совершить грабеж, однако получил удар, после чего гости столицы сели в автомобиль и уехали.
Mash отмечает, что вызванные на место происшествия сотрудники полиции объявили план «Перехват», благодаря чему злоумышленники были задержаны в течение 15 минут и стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой», по которой им грозит до восьми лет тюрьмы.
В ноябре минувшего года приезжие из Ингушетии и Чечни избили продавцов магазина на севере Москвы ради кражи 20 «киндер-сюрпризов». Инцидент также произошел в районе Коптево. Против молодых людей было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, а шоколадные «яйца» были изъяты правоохранителями.
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