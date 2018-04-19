В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Три дагестанца избили сотрудника московского «Дикси» , мешавшего им украсть два флакона шампуня, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, трое уроженцев северокавказской республики вошли в один из магазинов розничной сети, расположенный в районе Коптево, не скрываясь, взяли упаковки средства для волос и попытались уйти.

В свою очередь, один из кассиров торговой точки попытался помешать молодым людям совершить грабеж, однако получил удар, после чего гости столицы сели в автомобиль и уехали.

Mash отмечает, что вызванные на место происшествия сотрудники полиции объявили план «Перехват», благодаря чему злоумышленники были задержаны в течение 15 минут и стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой», по которой им грозит до восьми лет тюрьмы.