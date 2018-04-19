В России возбудили дело против Алекса Лесли

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила дело против «секс-тренера» Алекса Лесли ( Александр Кириллов ) из-за долга по алиментам в 130 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.

По данным издания, летом прошлого года Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной о признании Кириллова отцом ее ребёнка. Суд обязал его выплатить алименты в 130 тысяч рублей.

Сам Кириллов не признает ребенка и отказывается платить алименты, утверждает Life. Степашина повторно обратилась в суд, инстанция направила материалы дела ФСПП. Приставы смогут ограничить Кириллову выезд за границу и задержать его, когда он приедет в Москву.

Адвокат Кириллова Илья Смирнов рассказал Life, что защита подала апелляционную жалобу, заявив, что Кириллов не имеет отношения к ребенку Степашиной. Адвокат пояснил, что, когда женщина требовала признать в суде отцовство его клиента, Кириллова не было в России и об иске он не знал. Смирнов отметил, что российские суды признают мужчину отцом, если он уклоняется от проведения экспертизы.

Кириллов сейчас находится в Таиланде . 25 февраля полиция задержала в одном из отелей Паттайи десятерых «секс-тренеров» из России, Белоруссии и Латвии во время мероприятия, среди них оказались Кириллов и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в тренинге. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.

Задержанных доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.