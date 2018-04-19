В Барнауле девочке плеснули кислотой в лицо

Мама девочки из Барнаула, в которую плеснули кислотой, самостоятельно пытается найти виновника

10 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что барнаульской школьнице в лицо плеснули кислотой. Девочка шла домой и проходила мимо жилого дома, когда вдруг открылось окно и на нее вылили какую‐то жидкость. Об этом в беседе с «360» рассказала мама потерпевшей.

Шла со школы, во дворе грязно, пошла по отмостке дома, под окнами прямо. Говорит, окошко открылось: рука мужская с кружкой, плеснули жидкость какую-то в лицо— мама пострадавшей.

По словам женщины, все лицо девочки щипало и воспалилось. Тут же жидкость смыли водой и содой. После этого семья поехала в травмпункт. Врач диагностировал у ребенка кислотный ожог. По словам мамы, пахло от девочки уксусом. Родственники пострадавшей надеялись, что на экспертизу возьмут куртку, которая пропиталась кислотой, для того, чтобы определить название вещества. Однако никто этой проблемой так и не стал заниматься. Поиски виновного также пока ни к чему не привели.

Она не может точно показать окно. Она приблизительно окно показала, там пожилая женщина, но это не то окно. А дальше она прошла полдома, но точно окошко показать не может. И все на этом стопорнулось. Я вот бегаю, разыскиваю, сама спрашиваю — вот ищем свидетелей— мама пострадавшей.

Заявление в полицию было написано в тот же день. Мама потерпевшей надеется, что следствие все-таки предпримет какие-то действия для поиска человека, который нанес вред здоровью ее дочери.