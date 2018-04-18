СК показал результаты расследования по Скрипалям

Следственный комитет России опубликовал видеосюжет, в котором рассказывается о расследовании ведомства по факту покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.
Видео опубликовано на официальном канале СК России в видеохостинге YouTube.
Согласно сюжету, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.
«Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — заявили в СК.
Отмечается, что ни у одного из этих пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлениями химическими веществами.
Ранее стало известно, что СК направил Лондону запрос о помощи по делу о покушении на Юлию Скрипаль.