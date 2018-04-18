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СК рассказал о состоянии летевших вместе со Скрипаль
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СК рассказал о состоянии летевших вместе с Юлией Скрипаль пассажиров 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет заявил, что ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, не зафиксировано признаков интоксикации от химических веществ, передает РИА «Новости».
«Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами». — говорится в сообщении ведомства.
Ранее представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Петер Уилсон заявил, что специалисты организации не смогли определить страну производства вещества, при помощи которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.
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