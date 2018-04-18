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В деле «российского Маска» появились новые странности
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В деле Пшеничного появились новые странности 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Результаты двух экспертиз по делу о смерти бизнесмена Валерия Пшеничного, найденного мертвым в петербургском СИЗО-4, оказались противоречащими друг другу. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Валерий Пшеничный, глава компании «НовИТ ПРО», 16 января был арестован по подозрению в хищении средств по контракту с Минобороны на ведение проектных работ по разработке цифровой модели новой подводной лодки. 5 февраля он был найден мертвым в своей камере в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге.
«По факту есть две экспертизы, каждая из которых опровергает другую. Первая показала, что это самоубийство: следов пыток, побоев нет. Она не нашла даже синяков на теле. Вторая экспертиза устанавливает наличие перелома позвоночника, ожога во рту и прочие ужасы. Не говоря уже о следах спермы», — говорит источник издания во ФСИН.
По мнению источника, одна из экспертиз поддельная, но пока непонятно, какая именно. Пока во ФСИН склоняются к тому, что подделкой является вторая экспертиза. Это подтверждают данные с нескольких видеокамер, установленных в коридоре СИЗО.
«Записи посекундные, не повреждены, нет ни одного вырезанного фрагмента (как показала техническая экспертиза). И видно, что к дверям камеры подходил только сотрудник, смотрел в глазок. Получается, что тогда весь кошмар сотворили сокамерники? Но они опрошены, оказались совершенно адекватными. Следствие взяло на анализ их сперму, она не совпадает по характеристикам с той, что появилась во второй судмедэкспертизе», — говорит собеседник «МК».
Валерия Пшеничного называли «русским Илоном Маском». В феврале сообщалось, что Пшеничный покончил с собой.
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