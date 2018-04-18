В деле «российского Маска» появились новые странности

В деле Пшеничного появились новые странности

Результаты двух экспертиз по делу о смерти бизнесмена Валерия Пшеничного , найденного мертвым в петербургском СИЗО-4, оказались противоречащими друг другу. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Валерий Пшеничный, глава компании «НовИТ ПРО», 16 января был арестован по подозрению в хищении средств по контракту с Минобороны на ведение проектных работ по разработке цифровой модели новой подводной лодки. 5 февраля он был найден мертвым в своей камере в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге

«По факту есть две экспертизы, каждая из которых опровергает другую. Первая показала, что это самоубийство: следов пыток, побоев нет. Она не нашла даже синяков на теле. Вторая экспертиза устанавливает наличие перелома позвоночника, ожога во рту и прочие ужасы. Не говоря уже о следах спермы», — говорит источник издания во ФСИН.

По мнению источника, одна из экспертиз поддельная, но пока непонятно, какая именно. Пока во ФСИН склоняются к тому, что подделкой является вторая экспертиза. Это подтверждают данные с нескольких видеокамер, установленных в коридоре СИЗО.

«Записи посекундные, не повреждены, нет ни одного вырезанного фрагмента (как показала техническая экспертиза). И видно, что к дверям камеры подходил только сотрудник, смотрел в глазок. Получается, что тогда весь кошмар сотворили сокамерники? Но они опрошены, оказались совершенно адекватными. Следствие взяло на анализ их сперму, она не совпадает по характеристикам с той, что появилась во второй судмедэкспертизе», — говорит собеседник «МК».