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Башкирский подросток объяснил нападение на школу
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Устроившего резню в башкирской школе допросили 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Напавший на школу в Башкирии ученик на допросе признался, что планировал преступление больше года. Об этом сообщает Mash.
«Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже», — сказал он.
Молодой человек рассказал, что решился на преступление после того, как мать прочла его переписку в соцсетях и запретила пользоваться компьютером.
«Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь — она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя», — рассказал он следователям.
17-летний подросток признался, что с 7 класса состоит в закрытой группе, посвященной американским школьникам, в 1999 году устроившим массовое убийство в школе «Колумбайн» в Колорадо. Группа время от времени меняет названия и переезжает.
«Там всего 230 человек нас, только мы, лишних нет», — заявил подросток.
Утром в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, поджег класс и попытался покончить с собой. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Трое пострадавших и нападавший госпитализированы, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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