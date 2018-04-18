Башкирский подросток объяснил нападение на школу

Устроившего резню в башкирской школе допросили

Напавший на школу в Башкирии ученик на допросе признался, что планировал преступление больше года. Об этом сообщает Mash.

«Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже», — сказал он.

Молодой человек рассказал, что решился на преступление после того, как мать прочла его переписку в соцсетях и запретила пользоваться компьютером.

«Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь — она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя», — рассказал он следователям.

17-летний подросток признался, что с 7 класса состоит в закрытой группе, посвященной американским школьникам, в 1999 году устроившим массовое убийство в школе «Колумбайн» в Колорадо. Группа время от времени меняет названия и переезжает.

«Там всего 230 человек нас, только мы, лишних нет», — заявил подросток.