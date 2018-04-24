В центре Москвы эвакуируют ТЦ

Посетителей торгового центра «Новинский пассаж» в центре Москвы эвакуируют из здания в связи с задымлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Сигнализация о задымлении сработала в ТЦ «Новинский пассаж». Из здания ведётся эвакуация», — заявил источник.
Он отметил, что в настоящее время пожарные обследуют здание.
Ранее сообщалось, что из торгового центра в Горно-Алтайске эвакуировали более 90 человек из-за пожара.
20 апреля URA.RU передавало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.