В центре Москвы эвакуируют ТЦ

Источник: в центре Москвы из-за задымления эвакуируют торговый центр

Он отметил, что в настоящее время пожарные обследуют здание.

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