В петербургском метро произошел коллапс

Днем 18 апреля на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга произошел сбой. Об этом сообщает портал «Мегаполис».

Причиной сбоя стала поломка состава.

По данным портала, около 13:00 пассажиров высадили из поезда на станции «Балтийская», после чего в метро сообщили об увеличенных интервалах в движении поездов.

По словам очевидцев, поезда с пассажирами стояли в тоннелях по двадцать минут.

Пользователи «ВКонтакте» сообщили, что поезда встали на «Нарвской», «Площади Мужества», « Кировском заводе » и других станциях.

С 13:06 по техническим причинам закрыли станцию «Владимирская», затем были закрыты станции «Проспект Ветеранов», «Пушкинская», «Балтийская», «Чернышевская», «Площадь Ленина» и «Кировский Завод».

В подземке сообщили, что поезда на участке от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов» следуют с увеличенными интервалами.

По данным «Фонтанки», поезд из тоннеля у «Владимирской» пытались отбуксировать в течение часа.

В 14:02 в пресс-службе метро сообщили, что движение на линии восстановлено, все станции открылись.