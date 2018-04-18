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В петербургском метро произошел коллапс
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В петербургском метро произошел коллапс 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Днем 18 апреля на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга произошел сбой. Об этом сообщает портал «Мегаполис».
Причиной сбоя стала поломка состава.
По данным портала, около 13:00 пассажиров высадили из поезда на станции «Балтийская», после чего в метро сообщили об увеличенных интервалах в движении поездов.
По словам очевидцев, поезда с пассажирами стояли в тоннелях по двадцать минут.
Пользователи «ВКонтакте» сообщили, что поезда встали на «Нарвской», «Площади Мужества», «Кировском заводе» и других станциях.
С 13:06 по техническим причинам закрыли станцию «Владимирская», затем были закрыты станции «Проспект Ветеранов», «Пушкинская», «Балтийская», «Чернышевская», «Площадь Ленина» и «Кировский Завод».
В подземке сообщили, что поезда на участке от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов» следуют с увеличенными интервалами.
По данным «Фонтанки», поезд из тоннеля у «Владимирской» пытались отбуксировать в течение часа.
В 14:02 в пресс-службе метро сообщили, что движение на линии восстановлено, все станции открылись.
Красную ветку «Фонтанка» назвала самой загруженной в метро Петербурга. Читатели рассказали изданию, что коллапс на линии устроил «Юбилейный» состав, который известен «своими чувствительными дверьми».
Комментарии  Ещё 2 источника 
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