«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника

Подросток из Стерлитамака , напавший на одноклассников и учительницу, «подавал сигналы» в соцсетях, но на них никто не обращал внимания. Об этом сообщает Life.

Ученик коррекционного класса школы №1 Артем Тагиров регулярно писал, что над ним издеваются из-за особенностей развития, а также о своих чувствах по этому поводу.

«Я полон ненависти. Я схожу с ума», — сообщал он.

Также 17-летний школьник рассказывал, что родители «не хотят разбираться» с расстройством его личности, из-за чего он и принял решение расправиться с обидчиками, имена которых перечислял.

«Скоро поножовщина», — писал он одному из своих друзей, но не был воспринят всерьез.

Кроме того, Тагиров публично заявлял, что его обидчики «заслуживают» то, что он хочет с ними сделать, а себя он считает «богом».

«Я болен, но мне никто не хочет помочь», — жаловался он.