Ещё
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника 

Рамблер 2 часа назад
Подросток из Стерлитамака, напавший на одноклассников и учительницу, «подавал сигналы» в соцсетях, но на них никто не обращал внимания. Об этом сообщает Life.
>> Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Ученик коррекционного класса школы №1 Артем Тагиров регулярно писал, что над ним издеваются из-за особенностей развития, а также о своих чувствах по этому поводу.
«Я полон ненависти. Я схожу с ума», — сообщал он.
Также 17-летний школьник рассказывал, что родители «не хотят разбираться» с расстройством его личности, из-за чего он и принял решение расправиться с обидчиками, имена которых перечислял.
«Скоро поножовщина», — писал он одному из своих друзей, но не был воспринят всерьез.
Кроме того, Тагиров публично заявлял, что его обидчики «заслуживают» то, что он хочет с ними сделать, а себя он считает «богом».
«Я болен, но мне никто не хочет помочь», — жаловался он.
Сегодня утром Артем Тагиров, войдя в класс во время урока, ударил ножом одноклассницу и учительницу, а затем разлил бензин и поджег его в попытке покончить с собой, но выжил. Сработавшая пожарная сигнализация заставила ученицу другого класса выпрыгнуть из окна второго этажа. Она получила переломы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».
Комментарии69
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT33
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США118
В Кремле ответили на «план Авакова»190
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский72
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение