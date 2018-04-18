«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника 

Подросток из Стерлитамака, напавший на одноклассников и учительницу, «подавал сигналы» в соцсетях, но на них никто не обращал внимания. Об этом сообщает Life.
Ученик коррекционного класса школы №1 Артем Тагиров регулярно писал, что над ним издеваются из-за особенностей развития, а также о своих чувствах по этому поводу.
«Я полон ненависти. Я схожу с ума», — сообщал он.
Также 17-летний школьник рассказывал, что родители «не хотят разбираться» с расстройством его личности, из-за чего он и принял решение расправиться с обидчиками, имена которых перечислял.
«Скоро поножовщина», — писал он одному из своих друзей, но не был воспринят всерьез.
Кроме того, Тагиров публично заявлял, что его обидчики «заслуживают» то, что он хочет с ними сделать, а себя он считает «богом».
«Я болен, но мне никто не хочет помочь», — жаловался он.
Сегодня утром Артем Тагиров, войдя в класс во время урока, ударил ножом одноклассницу и учительницу, а затем разлил бензин и поджег его в попытке покончить с собой, но выжил. Сработавшая пожарная сигнализация заставила ученицу другого класса выпрыгнуть из окна второго этажа. Она получила переломы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».