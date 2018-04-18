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Поляки избили белорусов за русский язык
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Поляки избили белорусов за русский язык 

Ридус 4 часа назад
Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com
В городе Голдап на северо-востоке Польши местные жители жестоко избили приехавших в страну на работу граждан Белоруссии.
«Инцидент произошел в начале апреля. Нападению подверглись белорусы, которые работали в городе. Нападавшие использовали слезоточивый газ, один из пострадавших получил удар бутылкой по голове. Нападавшие задержаны. По их словам, они устроили драку, так как им не понравилось, что их жертвы говорили на русском языке», — пишет газета «Взгляд».
Прокуратура запросила для нападавших наказание в виде семи с половиной лет тюремного заключения однако местные суды, как правило, выносят по подобным делам более мягкие приговоры.
Суда польские националисты будут дожидаться на свободе, под полицейским надзором. Им запрещено приближаться к местам проживания белорусов.
Ранее «Ридус» рассказывал несколько историй о том, как от националистически настроенных поляков пострадали работающие в Польше граждане Украины. Летом 2017 года в поселке Хващино под Гданьском местные жители избили гастарбайтеров с криками «Домой, курвы!». В феврале того же года двое украинцев были жестоко избиты в городке Закопане за то, что разговаривали на родном языке.
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Комментарии5  Ещё 13 источников 
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