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Поляки избили белорусов за разговоры на русском языке
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Поляки избили белорусов за разговоры на русском языке 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com
В польском городе Голдап на северо-востоке страны местные жители жестоко избили приехавших в страну граждан Белоруссии за разговоры на русском языке. Об этом сообщает телеканал Polsat News в среду, 18 апреля.
Отмечается, что инцидент произошел еще вечером 8 апреля. Трое молодых местных жителей напали на семерых белорусов, живущих и работающих в этом городе. Поляки применили против иностранцев слезоточивый газ, а об голову одного из белорусов разбили бутылку.
Полиции удалось задержать нападавших. Те признали свою вину и рассказали правоохранителям, что им не понравилось то, что пострадавшие разговаривали на русском языке. Согласно польским законам, нападавшим грозит до семи с половиной лет тюрьмы.
В марте в польском Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца из-за его национальности. Инцидент произошел в одном из городских трамваев. По информации Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его. Пострадавшего обозвали «украинской шлюхой», «долбаным гомосексуалистом», а также рекомендовали вернуться на Украину.
20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчина был задержан полицией, за нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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