На Лану Дель Рей напали

Фанат напал на Лану Дель Рей

Как сообщают очевидцы, один из посетителей концерта забрался на ограждение возле сцены и прыгнул на уходящую за кулисы Лану Дель Рей, уронив ее.

Сейчас поклонники оставили уже больше полутора тысяч сообщений в твиттере звезды, интересуясь, в порядке ли она и не причинен ли ущерб ее здоровью. Пока ни Лана, ни ее представители никак не прокомментировали произошедшее.