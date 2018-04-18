Воспитатель напоила детей растворителем в Москве

В Москве из детского сада четверо детей госпитализированы с отравлением растворителем

Четверо детей госпитализированы в Москве с отравлением уайт-спиритом в детском саду. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"17 апреля после занятий по физкультуре воспитательница по просьбе детей дала им попить из бутылки, стоявшей на столе в зоне для питания. После этого четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы", — сообщили в СК.

Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Следователи установили, что несколько дней назад во время проведения субботника другая воспитательница этой группы для удаления пятен со своей одежды развела растворитель в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей. По факту отравления начата доследственная проверка, опрашиваются все сотрудники детского сада.

Состояние отравившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил ТАСС заммэра Москвы Леонид Печатников.