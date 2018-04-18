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Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
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Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске 

Рамблер 2 часа назад
На челябинском кладбище происходят странные вещи — с завидной регулярность то ли вандалы, то ли оккультисты разрушают могилу женщины, скончавшейся в 2014 году. Примерно раз в три месяца надгробие калечат и пишут на нём нецензурные слова. При этом к соседним захоронениям никто не прикасается. Сотрудники кладбища сообщили, что некоторое время назад две женщины интересовались этой могилой. После и началась история с кладбищенским вандализмом. Однако она имеет и иное продолжение. К супругу женщины, могила которой подвергается осквернениям, пришла дама и заявила, что умершая была колдуньей, разбившей чужую семью.
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