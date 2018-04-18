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Задержан вице-мэр Сочи
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Замглавы Сочи Паламарчука задержали по подозрению в превышении полномочий 

ТАСС 18 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Замглавы города Сочи Юрий Паламарчук задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Юрий Паламарчук также является председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города".
"По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 млн рублей", — уточнили в СК. Паламарчука задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства. Следственными органами Следственного комитета по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышении должностных полномочий").
"В феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "САХ по уборке города" управляющей организации ООО "ТСМ". В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости", — пояснили в СК. Между тем данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. "При этом разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей", — уточнили в СК.
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