Ещё
Пчелы напали на вылетающих в Симферополь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Внуково на пассажиров самолета напали пчелы 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В московском аэропорту Внуково пассажиров Boeing-737 эвакуировали после нападения пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, когда контейнер с пчелами переносили в грузовой отсек самолета, упаковка разгерметизировалась. В итоге пчелы попали в пассажирский отсек лайнера.
По данным «Интерфакса», лайнер должен был вылететь из Москвы в Симферополь.
Авиакомпания решила отправить пассажиров в Крым на резервном лайнере.
Есть ли пострадавшие от укусов пчел, не уточняется. По данным «Российской газеты», пчелы не успели попасть в салон, но летали по багажному отделению воздушного судна. Очевидцы утверждают, что видели насекомых у открытого люка багажного отделения.
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
США разместили в Греции ядерное оружие283
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда12
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1097
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение