Пчелы напали на вылетающих в Симферополь

В московском аэропорту Внуково пассажиров Boeing-737 эвакуировали после нападения пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, когда контейнер с пчелами переносили в грузовой отсек самолета, упаковка разгерметизировалась. В итоге пчелы попали в пассажирский отсек лайнера.
По данным «Интерфакса», лайнер должен был вылететь из Москвы в Симферополь.
Авиакомпания решила отправить пассажиров в Крым на резервном лайнере.
Есть ли пострадавшие от укусов пчел, не уточняется. По данным «Российской газеты», пчелы не успели попасть в салон, но летали по багажному отделению воздушного судна. Очевидцы утверждают, что видели насекомых у открытого люка багажного отделения.