Ещё
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Внуково на пассажиров самолета напали пчелы 

Рамблер 4 часа назад
В московском аэропорту Внуково пассажиров Boeing-737 эвакуировали после нападения пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, когда контейнер с пчелами переносили в грузовой отсек самолета, упаковка разгерметизировалась. В итоге пчелы попали в пассажирский отсек лайнера.
По данным «Интерфакса», лайнер должен был вылететь из Москвы в Симферополь.
Авиакомпания решила отправить пассажиров в Крым на резервном лайнере.
Есть ли пострадавшие от укусов пчел, не уточняется. По данным «Российской газеты», пчелы не успели попасть в салон, но летали по багажному отделению воздушного судна. Очевидцы утверждают, что видели насекомых у открытого люка багажного отделения.
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT33
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США118
В Кремле ответили на «план Авакова»190
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника70
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение