Стая кошек напала на пенсионера и его пса

Пенсионер гулял со своей собакой, когда их атаковала стая бездомных кошек. Животные набросились на пса и буквально загнали его в угол. Ошарашенная собака, которой следовало бы защищать хозяина, просто сбежала от агрессивных кошек. Несмотря на довольно внушительные размеры, пёс, видимо, испугался возбуждённых и громко мяукающих противников. Помочь питомцу решил владелец, но кошки набросились и на него и выбили из рук трость. Поцарапанные мужчина и собака вынуждены были отступить и покинуть поле сражения.