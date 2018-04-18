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Стая кошек напала на пенсионера и его пса
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Стая кошек напала на пенсионера и его пса 

Рамблер 26 минут назад
Пенсионер гулял со своей собакой, когда их атаковала стая бездомных кошек. Животные набросились на пса и буквально загнали его в угол. Ошарашенная собака, которой следовало бы защищать хозяина, просто сбежала от агрессивных кошек. Несмотря на довольно внушительные размеры, пёс, видимо, испугался возбуждённых и громко мяукающих противников. Помочь питомцу решил владелец, но кошки набросились и на него и выбили из рук трость. Поцарапанные мужчина и собака вынуждены были отступить и покинуть поле сражения.
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