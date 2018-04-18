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Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
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Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке 

Газета.Ru 58 минут назад
В сети появилось видео с места инцидента в школе Стерлитамака, где подросток напал на учительницу и школьниц и попытался поджечь класс.
На кадрах видна толпа эвакуированных из школы учеников и преподавателей. На заднем плане — дым и прибывающая пожарная машина.
Как ранее рассказали в СК, нападение совершил 17-летний ученик коррекционного класса школы N1. Он ранил ножом учительницу и попытался поджечь класс, разлив горючее вещество. Пострадали также еще две девочки.
По словам очевидцев, нападавший пытался покончить с собой.
Подросток и потерпевшие госпитализированы. На месте работают следователи.
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