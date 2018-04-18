Устроивший ЧП в Башкирии стоял на учете

Сенатор от Башкирии рассказала об ученике, устроившем ЧП в школе

Подросток, напавший на одноклассников в башкирской гимназии, был поставлен на школьный учет за агрессивное поведение в соцсетях, сообщила РИА Новости в среду сенатор от региона, первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджегего. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах

"Безусловно, это трагедия. Я эту гимназию хорошо знала. Она одна из лучших в республике", — сказала парламентарий.

Она сообщила, что пообщалась с коллегами в регионе и выяснила, что "мальчик, напавший на одноклассников, был поставлен на школьный учет комиссии по делам несовершеннолетних за агрессивный статус в соцсетях".

Сенатор сообщила, что на место происшествия уже выехал глава региона.

"К сожалению, у нас в стране нет механизмов реагирования на подобные события. Должен быть целый комплекс, работа реабилитационных центров для таких ребят, с участием медработников, психологов, сотрудников полиции. Чтобы помочь им выйти из того психологического состояния, в котором они находятся", — сказала Гумерова.

Она подчеркнула, что только учителя с этим вопросом справиться не могут, нужна специальная работа и с детьми, и с их родителями.