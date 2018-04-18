Напавший на школу в Башкирии был поклонником «Колумбайна»

Ученик, устроивший нападение в школе Стерлитамака, опубликовал на своей странице в соцсети видео о массовом убийстве в американской школе Колумбайн. Об этом сообщает Life.

По данным Mash, он также размещал другие посты «об убийствах и жестокости». Шестнадцатого апреля подросток удалил часть записей, но затем опубликовал видео с нападением на Колумбайн.

Нападение в школе № 1 Стерлитамака произошло 18 апреля. 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом, ранил одноклассницу и учительницу информатики. После этого школьник разлил бензин, поджег его и попытался покончить с собой. В школе сработала пожарная сигнализация, ученица другого класса испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа.

В январе в российских школах произошло три подобных нападения. Пятнадцатого января в одной из школ Перми двое подростков (учащийся школы и бывший ученик) напали на четвероклассников и учительницу с ножами. В результате пострадали 15 человек, подростков арестовали.

Семнадцатого января 16-летний школьник из деревни Смольное Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника. Пострадавший попал в больницу с непроникающим ранением.

Утром девятнадцатого января в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ подросток ворвался в школу и напал на детей и учительницу. Школьник был вооружен топором, он бросил в класс «коктейль Молотова» и ранил шестерых человек. Подростка и его предполагаемых соучастников арестовали.

В феврале глава СК Александр Бастрыкин заявил, что все три нападения связаны с посещением школьниками сайтов о «колумбайнерах» — последователях 17-летнего Дилана Клиболда и 18-летнего Эрика Харриса, в 1999 году расстрелявших учеников и учителей в американской школе Колумбайн. Тогда погибли 15 человек, включая нападавших.