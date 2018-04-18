Появились подробности ЧП в школе Стерлитамака

Нападение в школе Стерлитамака устроил 17-летний ученик коррекционного класса. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Башкирии.

По данным Telegram-канала «112», в соцсетях школьник называл себя Август Кошмаров и публиковал «жуткие» фотографии с ножами и жидкостью, изображающей кровь. Якобы именно из-за этого ученика поставили на внутришкольный учёт.

По информации Telegram-канала Mash, подросток решил устроить нападение, устав от издевательств одноклассников.

Mash опубликовал скриншот переписки школьника с другом. Еще в январе он рассказал приятелю, что «готовится к уничтожению людей» весной. Причиной он назвал «одноклассников — аутистов».

В марте он сообщил тому же другу, что «поножовщина» случится скоро. По словам школьника, он рассчитывал, что за это время его кто-нибудь остановит, но этого не произошло.

Нападение в школе № 1 Стерлитамака произошло 18 апреля. Утром подросток зашел в кабинет информатики, нанес удар ножом однокласснице, затем ранил педагога. После этого школьник разлил бензин, поджег его и попытался покончить с собой.

В школе сработала пожарная сигнализация, ученица другого класса испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа.

Подросток и пострадавшие (по предварительным данным, их трое) госпитализированы.