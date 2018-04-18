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В Приамурье горит Хинганский заповедник
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В Приамурье горит Хинганский заповедник 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожарные и сотрудники Хинганского заповедника в Приамурье несколько дней борются с природным пожаром, который перекинулся на охраняемую территорию. На сегодня площадь этого пожара составляет более 3,7 тыс. га, сообщил в среду ТАСС глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук.
"На территории района зарегистрировано два природных пала, один из них перешел на территорию Хинганского заповедника. Сейчас на территории Хинганского заповедника горит 1,2 тыс. га лесной и 2,5 тыс. га нелесной площади", — сказал ТАСС Лукьянчук.
По словам собеседника, пожар возник еще в понедельник, на его тушение задействовали 50 человек лесной охраны, 17 сотрудников заповедника. "Территория, охваченная огнем находится в сопках, поэтому перспективы скоро потушить пожар нет. Обстановку осложняет сухая погода — до плюс 16 градусов и ветер", — добавил Лукьянчук.
По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, за прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировали 22 природных пожара, из них ликвидировали шесть на площади 4,5 тыс. га, действующими остаются 16 возгораний, три из которых локализовано в Шимановском, Сковородинском и Свободненском районах на общей площади 2,2 тыс. га.
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