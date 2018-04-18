В Приамурье горит Хинганский заповедник

Пожарные и сотрудники Хинганского заповедника в Приамурье несколько дней борются с природным пожаром, который перекинулся на охраняемую территорию. На сегодня площадь этого пожара составляет более 3,7 тыс. га, сообщил в среду ТАСС глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук.

"На территории района зарегистрировано два природных пала, один из них перешел на территорию Хинганского заповедника. Сейчас на территории Хинганского заповедника горит 1,2 тыс. га лесной и 2,5 тыс. га нелесной площади", — сказал ТАСС Лукьянчук.

По словам собеседника, пожар возник еще в понедельник, на его тушение задействовали 50 человек лесной охраны, 17 сотрудников заповедника. "Территория, охваченная огнем находится в сопках, поэтому перспективы скоро потушить пожар нет. Обстановку осложняет сухая погода — до плюс 16 градусов и ветер", — добавил Лукьянчук.