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Иранский вертолет разбился в Персидском заливе
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В Персидском заливе разбился иранский вертолет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Персидском заливе разбился вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании, сообщает IRNA.
Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу.
По предварительным данным, пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще два человека пропали без вести.
Причина крушения пока неизвестна. На месте работают спасательные службы.
В марте в Иране разбился частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул.
На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана.
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