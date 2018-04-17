Иранский вертолет разбился в Персидском заливе

В Персидском заливе разбился иранский вертолет

В Персидском заливе разбился вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании, сообщает IRNA

Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу.

По предварительным данным, пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще два человека пропали без вести.

Причина крушения пока неизвестна. На месте работают спасательные службы.

В марте в Иране разбился частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул

На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана.