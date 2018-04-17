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В Афинах забросали яйцами американское посольство
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В Афинах забросали яйцами американское посольство 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ALKIS KONSTANTINIDIS/Reuters
Возле посольства США в Афинах проходит крупный антивоенный митинг, протестующие забросали здание дипломатического представительства яйцами, передает РИА "Новости".
Отмечается, что в митинге участвуют несколько тысяч человек, подобные демонстрации проходят в Афинах с пятницы. Протестующие требуют остановить интервенцию в Сирии, а также остановить участие Греции в планах США, НАТО и ЕС.
Также демонстранты требуют закрыть военную базу на Крите и не предоставлять вооруженным силам США, ЕС и НАТО воздушное, земное и морское пространство на территории Греции.
Ранее сообщалось, что на посольство Украины в Греции было совершено нападение, ответственность за него взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация.
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