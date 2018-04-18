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В США при экстренной посадке самолета погиб человек
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В США при экстренной посадке самолета Southwest Airlines погиб человек 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Reuters
Жертвой инцидента с самолетом авиакомпании Southwest Airlines, который ранее совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии, стал один человек, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB, орган по расследованию происшествий на транспорте) в эфире телеканала MSNBC.
Согласно заявлению авиакомпании Southwest Airlines, инцидент произошел с рейсом номер 1380, который выполнял самолет Boeing 737-700. На борту лайнера находились 143 пассажира и пять членов экипажа. СМИ сообщили, что направлявшийся из Нью-Йорка в Даллас (Техас) самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Очевидцы сообщили, что попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров. По меньшей мере один человек был госпитализирован.
Представитель NTSB на пресс-конференции заявил, что в результате инцидента один человек скончался.
"У нас есть информация об одном погибшем", — заявил он. Данных о личности погибшего он не предоставил.
Как сообщает телеканал CBS, еще "12 пассажиров были осмотрены врачами и семерым, получившим легкие травмы, была оказана помощь на месте".
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