В США экстренно сел самолет

В США самолет экстренно сел из-за повреждения двигателя

Самолет авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя, сообщает CBS News.

Самолет направлялся из Нью-Йорка Даллас , на его борту было 143 пассажира и пять членов экипажа. Им пришлось покидать самолет по надувным трапам.

По сообщением очевидцев, из-за поломки двигателя в воздухе был поврежден один из иллюминаторов, в результате чего произошла разгерметизация самолета.

На месте посадки самолета работают пожарные. В результате инцидента есть пострадавшие, их число уточняется.