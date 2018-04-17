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В США экстренно сел самолет
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В США самолет экстренно сел из-за повреждения двигателя 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: NYTimes/twitter
Самолет авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя, сообщает CBS News.
Самолет направлялся из Нью-Йорка в Даллас, на его борту было 143 пассажира и пять членов экипажа. Им пришлось покидать самолет по надувным трапам.
По сообщением очевидцев, из-за поломки двигателя в воздухе был поврежден один из иллюминаторов, в результате чего произошла разгерметизация самолета.
На месте посадки самолета работают пожарные. В результате инцидента есть пострадавшие, их число уточняется.
Ранее сообщалось, что в Москве сел самолет из Санкт-Петербурга с разрушенным фюзеляжем.
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