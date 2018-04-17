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В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
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Пути эвакуации в «Зимней вишне» заблокировали токсичные продукты 

Рамблер 2 часа назад
Глава департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев заявил, что все эвакуационные пути в ТЦ «Зимняя вишня» после начала пожара были заблокированы продуктами термического разложения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Еникеева, через пять минут и четыре секунды после начала пожара пути эвакуации заполнились высокотоксичными продуктами горения с хлористым водородом.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека.
Еникеев ранее заявил, что в ТЦ были нарушены элементарные требования пожарной безопасности. По его словам, если бы все эвакуационные пути были открыты, а система оповещения работала, людей бы вывели через 2 минуты 45 секунд после начала пожара.
По словам неназванного источника «Коммерсанта», эксперты МЧС считают причиной пожара короткое замыкание в электропроводке на четвертом этаже центра. Замыкание, в свою очередь, могли вызвать протечки в крыше, с которой не убирали снег.
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