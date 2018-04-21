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Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 

360tv.ru 21 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
23 рейса задержаны и один отменен в столичных аэропортах вечером в понедельник, 23 апреля. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс. Расписание».
Из-за непогоды из аэропорта Домодедово в настоящий момент (23:09 по столичным часам) не могут улететь пассажиры семи рейсов. Также семь рейсов ожидают вылета в Шереметьеве. В свою очередь, во Внуково задержано восемь рейсов и один отменен.
Также в понедельник в Домодедове задержали вылет в Саратов самолета Embraer‐195, принадлежащий «Саратовским авиалиниям» из-за инцидента с буксировщиком.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, предварительный осмотр самолета не выявил повреждений конструкции воздушного судна. Только остался след на лакокрасочном покрытии самолета. Техники провели проверку самолета на предмет других возможных повреждений. По итогам проверки составлен технический акт, в котором эксперты описали свои выводы по поводу возможности дальнейшей эксплуатации лайнера. Пассажирам рейса 6В-765 объявили о задержке вылета.
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