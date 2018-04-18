Подростки в Туве отравились этиленгликолем

Отравившиеся в Туве девять подростков употребили этиленгликоль

Экспертиза установила, что вещество, которым отравились девять подростков в тувинском селе Торгалыг, является этиленгликолем. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ СК по республике.

Ранее сообщалось, что девять подростков попробовали найденную в заброшенном доме жидкость. Детей госпитализировали, пятерых из них доставили санавиацией в Кызыл

"Предоставленный на исследование образец жидкости по проверенным физико-химическим показателям является этиленгликолем", — сообщили в СК.

Как сообщили ТАСС в правительстве Тувы, состояние доставленных в Кызыл детей стабильное, ухудшения нет. Один из подростков в стабильно тяжелом состоянии, его осмотрел главный токсиколог Тувы

Этиленгликоль — токсичная, в очищенной виде бесцветная, жидкость слегка маслянистой консистенции. Без запаха и обладает сладковатым вкусом. Ее попадание в организм человека может привести к летальному исходу. Жидкость применяется в автомобильной технике, системах отопления домов.

Жидкость из бутылки

По информации, размещенной на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам детей, 15 апреля два ученика младших классов залезли в хозяйственную пристройку пустующего жилого дома, где обнаружили большую стеклянную 25-литровую бутыль с жидкостью. Они подумали, что в бутылке находится алкоголь и решили его продать, чтобы на вырученные средства купить сладости. Содержимое ребята перелили в три найденные пустые бутылки, и в этот же день одну бутылку передали старшеклассникам, которые тем же вечером распили ее в компании из пяти человек. На следующий день, две бутылки распили еще четверо старшеклассников.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал провести тщательное разбирательство в обстоятельствах ЧП.